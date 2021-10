Νόμπελ Ειρήνης: Στους Maria Ressa και Dmitry Muratov

Στον Maria Ressa και Dmitry Muratov απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2021 για την προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και ειρήνη, ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας.

Η Maria Ressa είναι Φιλιππινέζα-Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Rappler και ο Dmitry Muratov είναι Ρώσος δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta

Η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος πως συνολικά οι υποψηφιότητες φέτος ήταν 329. Παρόλο που η λίστα παραμένει απόρρητη, είχε γίνει γνωστό ότι περιλαμβάνονται πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Αλεξέι Ναβάλνι, οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ αλλά και κινήματα, όπως το Black Lives Matter.

Το Νόμπελ Ειρήνης 2020 απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο.

