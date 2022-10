O Σουηδός επιστήμονας βραβεύτηκε για τις ανακαλύψεις του σχετικά με το γονιδίωμα των εξαφανισμένων ανθρώπινων ειδών και την ανθρώπινη εξέλιξη, όπως αναφέρουν τα Νόμπελ.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022