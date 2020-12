Νορβηγία: Τραυματίες και αγνοούμενοι από χιονοστιβάδα (Pics-Vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νορβηγία ύστερα από χιονοστιβάδα. Γίνεται λόγος για τραυματίες και αγνοουμένους, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση μαζικής εκκένωσης σπιτιών.

Χιονοστιβάδα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη Νορβηγία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα άτομα και να αγνοείται άγνωστος, ακόμη, αριθμός κατοίκων του χωριού Gjerdrum.

Το χωριό είναι κοντά στην πρωτεύουσα Όσλο και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Γίνεται λόγος για απομάκρυνση εκατοντάδων πολιτών από τα σπίτια τους.

Οι Αρχές έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν περί τις 04:00 (τοπική ώρα) το πρωί και η έκταση των καταστροφών δεν έχει γίνει, ακόμη, γνωστή.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση πιθανών αγνοουμένων που μπορεί ναέχουν παγιδευτεί κάτω από τα σπίτια τους.

Είναι δεκάδες τα μέλη των σωστικών συνεργείων που έχουν φτάσει στην περιοχή.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020