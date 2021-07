Ντουμπάι: Υποβρύχια πόλη φιλοξενείται σε πισίνα βάθους 60 μέτρων

Μετά τον ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο, το Ντουμπάι υποδέχεται το ολοκαίνουργιο αξιοθέατό του, μια πισίνα βάθους 60 μέτρων, μέσα στην οποία υπάρχει μια βυθισμένη πολή! Το νέο αξιοθέατο "Deep Dive Dubai", απέσπασε το ρεκόρ από την πολωνική εγκατάσταση "Deep Spot", η οποία διαθέτει βάθος πάνω από 45 μέτρα.

This is insane! Will Smith tries out the world's deepest pool, located in Dubai pic.twitter.com/Fj3XbAM9nd

Η πισίνα Deep Dive Dubai αποτελείται από 14 εκατομμύρια λίτρα γλυκού νερού (διαθέτει τον όγκο από έξι πισίνες ολυμπιακού μεγέθους μαζί) και είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πισίνα καταδύσεων στον κόσμο. Μάλιστα, κέρδισε τον τίτλο της "βαθύτερης πισίνας για καταδύσεις" από το Γκίνες. Η θερμοκρασία της, διατηρείται στους 30 βαθμούς Κελσίου, οπότε οι επισκέπτες μπορούν να φοράνε μια λεπτή στολή ή και μαγιό.

Προς το παρόν, ο χώρος υποδέχεται κόσμο μόνο με προσκλήσεις, αλλά αργότερα φέτος θα ανοίξει και για το ευρύ κοινό. Ο πρίγκιπας του Ντουμπάι, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, που αγαπά τις καταδύσεις, ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκαν την πισίνα και δεν δίστασε να μοιραστεί την εμπειρία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. To ίδιο συνέβη και με τον Will Smith, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με τον ίδιο στη πισίνα του Deep Dive Dubai.

Subterranean arcades, lounge rooms, & more. This is the underwater world of #DeepDiveDubai, the world’s deepest freshwater pool.

Grab your scuba gear, or click here to see more of the experience paying tribute to the UAE’s pearl diving heritage:https://t.co/OxLEpk8TbS pic.twitter.com/mnf8a0uY8E

— The National (@TheNationalNews) July 8, 2021