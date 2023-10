Νύχτα κόλασης στη Γάζα με τους Ισραηλινούς να χτυπούν από στεριά, θάλασσα και αέρα

Οι χθεσινοβραδινοί βομβαρδισμοί των δυνάμεων του Ισραήλ από στεριά, θάλασσα και αέρα ήταν «οι χειρότεροι από την αρχή του πολέμου, εδώ και τρεις εβδομάδες» και έβαλαν σε μια νέα φάση τον πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Αυτό τόνιζαν από τις πρώτες στιγμές που ξεκίνησαν οι ισραηλινές επιχειρήσεις οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι και επανέλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και οι κάτοικοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι βομβαρδισμοί ήταν αδιάκοποι στο ανατολικό τμήμα της Λωρίδας, κυρίως στη βόρεια περιοχή από την Τζαμπαλίγια έως την Μπέιτ Λαχία και την Μπέιτ Λαχούν αλλά και ανατολικά της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και στο Χαν Γιουνίς στο νότο. Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού έχουν αποχωρήσει, πλέον, από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έδωσαν μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας με τις δυνάμεις των IDF.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, διότι η σύνδεση με τις ιατρικές ομάδες που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης διακόπηκε (οι Γιατροί του Κόσμου ανακοίνωσαν πως έχουν χάσει κάθε επαφή με την ομάδα τους στη Γάζα), μετά τη βλάβη στο δίκτυο του Διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας.

Νεκρός από την επιδρομή ο επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης της Χαμάς

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών, δολοφόνησαν τον επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ατσάμ Αμπού Ράφα ήταν ένας από τους σχεδιαστές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καθοδηγούσε τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στη Λωρίδα της Γάζας με αλεξίπτωτα πλαγιάς και διηύθυνε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν θέσεις των IDF. Ο Αμπού Ράφα, όπως αναφέρθηκε, σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή.

Ισραηλινά τανκς πέρασαν στη Λωρίδα της Γάζας

Στο μεταξύ, αναφορές από τη Χαμάς επιβεβαίωναν χθες την εισβολή ισραηλινών τανκς και την ανταλλαγή πυροβολισμών με μέλη της Χαμάς σε μεγάλη κλίμακα. Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε δύο τομείς, στο Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και το Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα).

Ο εκπρόσωπος του IDF επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων για 3η συνεχόμενη νύχτα στη Γάζα, προσθέτοντας ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι «πιο εκτεταμένες» σε σχέση με τις δύο προηγούμενες νύχτες και «από όλα τα μέτωπα». Κάλεσε δε, τους Παλαιστίνιους πολίτες να μετακινηθούν νότια από τις θέσεις της Χαμάς, για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του οι Ισραηλινοί χτυπούσαν τούνελ και υποδομές των τρομοκρατών της Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο αργά το βράδυ της Παρασκευής για μια «περιορισμένου τύπου χερσαία επιχείρηση» στη Γάζα.

Στο μεταξύ και ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομένη την ανάσα την κλιμάκωση των συγκρούσεων, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωνε χθες ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

Παράλληλα κάλεσε τις αραβικές χώρες να αναλάβουν δράση και τους Παλαιστινίους να εξεγερθούν εναντίον των Ισραηλινών σε όλον τον κόσμο.

This is a Hamas terror tunnel we destroyed. Notice how it runs through a residential area.

"Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας", δήλωσε ένας σύμβουλος του Νετανιάχου

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ. «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Παλαιστίνιος δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του από τη Γάζα: «Διανύουμε μια άνευ προηγουμένου δύσκολη κατάσταση. Αναφέρονται δεκάδες θάνατοι και θύματα στα βόρεια, καθώς τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνεχίζουν τις εντατικοποιημένες αεροπορικές επιδρομές».

Δραματική έκκληση Γκουτέρες

Η νέα φάση του πολέμου επιβεβαιώθηκε και από τον ΓΓ του ΟΗΕ ο οποίος απήθυνε δραματική έκκληση για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση σωτήριων προμηθειών» σημείωνει χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΟΗΕ και τονίζει: Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους» ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σφοδροί βομβαρδισμοί από το απόγευμα της Παρασκευής

Οι σφοδροί βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες ώρες έχουμε αυξήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. Η Πολεμική Αεροπορία επιτίθεται ευρέως σε υπόγειους στόχους και τρομοκρατικές υποδομές. Σε συνέχεια της επιθετικής δραστηριότητας που πραγματοποιήσαμε τις τελευταίες ημέρες, οι επίγειες δυνάμεις επεκτείνουν τη χερσαία δραστηριότητα σήμερα το απόγευμα. Ο IDF εργάζεται δυναμικά σε όλες τις διαστάσεις για την επίτευξη των στόχων του πολέμου» ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι, καλώντας τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια. Παράλληλα, χαρακτήρισε «εθνική αποστολή» του Ισραήλ την ανάκτηση και την επιστροφή όλων των ομήρων στη χώρα.

Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν - Διακόπηκαν τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ στη Γάζα

Με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα να βρίσκονται σε εξέλιξη και να έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε από μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τα τεκταινόμενα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF

— NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023