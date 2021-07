Ο ΕΜΑ ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου της Moderna για εφήβους

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε σήμερα την έγκριση χρήσης του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19 σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών, ανοίγοντας τον δρόμο αυτό να γίνει το δεύτερο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού που εγκρίνεται για χορήγηση σε εφήβους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του εμβολίου, με την επωνυμία Spikevax, θα είναι η ίδια σε παιδιά από 12 έως 17 ετών όπως και σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

EMA has just approved the #COVID19vaccine Spikevax, previously known as COVID-19 Vaccine Moderna, for children aged 12 to 17 in the 🇪🇺.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) July 23, 2021