Ο IDF έχει εισχωρήσει πάνω από 3 χλμ στη Γάζα

Τον βασικό τους στόχους φαίνεται να επιτυγχάνουν σταδιακά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αφού έκαναν γνωστό ότι σκότωσαν ενόπλους της Χαμάς σε σήραγγα κοντά στο πέρασμα Ισραήλ-Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός υπογράμμισε συγκεκριμένα ότι σκότωσε «αριθμό τρομοκρατών που έβγαιναν από το φρεάτιο μιας σήραγγας στη Λωρίδα της Γάζας», κοντά στο πέρασμα Ερέζ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Ισραηλινοί στρατιώτες αντιμετώπισαν τους ενόπλους της Χαμάς καθώς έβγαιναν από το τούνελ, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σε ανάρτηση στο Telegram.

Το πέρασμα Ερέζ συνδέει το Ισραήλ με το βόρειο τμήμα της Γάζας. Η ανάρτηση των IDF ανέφερε ότι στο παρελθόν ήταν το σημείο όπου «χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας εισέρχονταν στο Ισραήλ για εργασία ή ιατρική περίθαλψη».

«Η Χαμάς κατασκεύασε σήραγγες κοντά στη διάβαση Ερέζ, ώστε να μπορεί να επιτίθεται στην ανθρωπιστική διάβαση και να βλάπτει όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους», υποστήριξε ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανάρτηση του ισραηλινού στρατού, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις του εντός της Γάζας συνεχίζονται. Φωτογραφίες που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα έδειχναν τανκς κοντά στο νερό στη δυτική ακτή της Γάζας.

Πόσο έχουν προχωρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν προχωρήσει πάνω από τρία χλμ στη βόρεια Γάζα, όπως δείχνει βίντεο που επικαλείται το αμερικανικό CNN.

Τα στρατεύματα στο βίντεο, που τραβήχτηκε το Σάββατο, φαίνονται να τοποθετούν μια ισραηλινή σημαία στην οροφή ενός ξενοδοχείου-θερέτρου στη Γάζα.

Το πιο κρίσιμο στάδιο της μάχης

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Γάζα με τις μάχες να γίνονται ακόμη και σώμα με σώμα ανάμεσα σε Ισραηλινούς και άνδρες της Χαμάς. Αναλυόντας τα διεθνή ΜΜΕ τις κινήσεις του ισραηλινού στρατού, κάνουν λόγο για κομβικής σημασίας ενέργειες λίγες ώρες αφότου ο Βενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για τη δεύτερη φάση του πολέμου.

«Έντονες μάχες λαμβάνουν χώρα σε έδαφος» μεταδίδει ειδικότερα ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή Άλιστερ Μπάνκαλ,

γράφοντας για μία αξιοσημείωτη αλλαγή της ισραηλινής τακτικής.

Υπήρξε μεγάλη ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ανδρών της Χαμάς και ισραηλινών στρατιωτών, στα βορειοανατολικά της Γάζας, σημείωσε.

Η ανταλλαγή πυρών έγινε στο ίδιο σημείο που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Sky News, οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις βρίσκονται τώρα σταθερά στη Γάζα, αντί να υποχωρούν μετά από κάθε εισβολή, όπως έκαναν σε προηγούμενες επιδρομές.

Διεξάγουν αποστολές εντός της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας, είπε.

«Έχουν πει στους κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι είναι πλέον πεδίο μάχης. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε να περάσουν μέσα από τους δρόμους, μέσα από τα σπίτια» σημειώνει ο δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου.

«Θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν κατά των υπόγειων σηράγγων όπου πιστεύεται ότι εδρεύουν ανώτεροι διοικητές της Χαμάς», δήλωσε ακόμη ο Μπάνκαλ.

«Θα είναι πολύ δύσκολο. Ο πόλεμος εντός της πόλης είναι το πιο δύσκολο είδος σύρραξης για κάθε στρατό, αλλά επιχειρώντας σε ένα μέρος όπως η Γάζα, όπου η Χαμάς θα έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, υποθέτει κανείς ότι η οργάνωση δεν θα είναι απροετοίμαστη» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο, πιθανότατα θα υπάρχουν παγίδες στους δρόμους και η Χαμάς θα είναι έτοιμη να στήσει ενέδρα στους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η εξέλιξη του πολέμου

Σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί στρατιώτες συγκρούονται με τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στη Γάζα - Βίντεο

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις «χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» και ότι συγκρούστηκαν με ενόπλους της Χαμάς εντός της Γάζας, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον στρατιωτών.

«Τρομοκράτες που πυροβόλησαν εναντίον [ισραηλινών] στρατιωτών, σκοτώθηκαν, καθώς και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στην περιοχή Ζικίμ» στο νότιο Ισραήλ, ανέφεραν.

Νωρίτερα, ο λογαριασμός Telegram των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ-Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ανέφερε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι έστησε ενέδρα σε ισραηλινά στρατεύματα εκεί.

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:

🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures. 🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck. 🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023