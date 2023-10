Ο Μπάιντεν φτάνει στο Ισραήλ παρά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μεταβαίνει κανονικά στο Ισραήλ, παρά τη ματαίωση της τετραμερούς σύσκεψης με τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Παλαιστινιακής Αρχής ύστερα από την πολύνεκρη τραγωδία σε νοσοκομείο της Παλαιστίνης. Μάλιστα, προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο Air Force One, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «συγκλονισμένος και βαθιά θλιμμένος» για τη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Άχλι, στη Λωρίδα της Γάζας.

Ως προς το ποιος ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επίθεση, κατά την οποίαν εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή περίπου 500 άτομα, η παλαιστινιακή πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου». Το δε Ισραήλ επιρρίπτει την ευθύνη στους Παλαιστινίους, και συγκεκριμένα στην οργάνωση «Παλαιστινιακή Τζιχάντ», η οποία θεωρείται παρακολούθημα της Χαμάς.

Στη Λωρίδα της Γάζας επικρατεί χάος, καθώς το Ισραήλ, στο πλαίσιο των αντιποίνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, έχει κλείσει όλες τις διόδους αποκόπτοντας την παλαιστινιακή ζώνη από κάθε πρόσληψη ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ιατροφαρμακευτικού εφοδιασμού. Παρόλ' αυτά, ο Τζο Μπάιντεν δεν ανέβαλε το ταξίδι του στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τους κινδύνους, ακόμη και για τη ζωή του προέδρου, εφόσον μεταβαίνει σε μια εμπόλεμη περιοχή, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή.

Εξάλλου, λίγες ώρες προτού το Air Force One απογειωθεί από το Μέριλαντ, στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ σήμανε συναγερμός για πυραυλική επίθεση της Χαμάς. Στόχος ήταν το αεροσκάφος του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, ο οποίος ήταν έτοιμος να αναχωρήσει, ύστερα από την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, δύο πύραυλοι της Χαμάς αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό αμυντικό σύστημα «Iron Dome».

Συνεπώς, παρά την απόπειρα της Χαμάς να δολοφονήσει τον Γερμανό ηγέτη, παρά την εκρηκτική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τις μαζικές διαδηλώσεις στο Λίβανο και αλλού κατά του Ισραήλ, αλλά και την επικείμενη προέλαση του ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει αποφασισμένος να ακολουθήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού του στο Ισραήλ.

Μολονότι ματαιώθηκε η αρχικώς συμφωνημένη τετραμερής σύνοδος με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', στο πλαίσιο της διπλωματικής πρωτοβουλίας του για την επίλυση της κρίσης, ο Μπάιντεν την Τετάρτη 18/10 συναντάται με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για μια ιδιωτική συνομιλία. Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση με την ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να συνδράμουν τα θύματα από τους αιφνιδιαστικούς βομβαρδισμούς της Χαμάς.

