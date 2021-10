Ο Μπάλντουν πυροβόλησε θανάσιμα γυναίκα στα γυρίσματα της Rust

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στα γυρίσματα της ταινίας Rust όταν ένα όπλο που κρατούσε ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το όπλο βρισκόταν στο σετ επειδή αποτελούσε «σκηνικό αντικείμενο» ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

How terrible: Authorities say actor Alec Baldwin fired a prop gun on the movie set of the Western "Rust" that killed photography chief and injured director

Η αστυνομία του Νέου Μεξικό διερευνά το περιστατικό που συνέβη στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ, λίγο πιο έξω από τη Σάντα Φε, εκεί όπου γυρίζεται το γουέστερν του 19ου αιώνα. Οι τελευταίες ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κανενός προσώπου.

Σύμφωνα με το Associated Press, εκπρόσωπος του 68χρονου σταρ δήλωσε ότι επρόκειτο για εκπυρσοκρότηση ενός όπλου με άσφαιρα, που βρισκόταν ως σκηνικό αντικείμενο στο ράντσο.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της είναι η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας στο φιλμ. Ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης της ταινίας.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021