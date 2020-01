O πρίγκιπας Χάρι στην τελευταία του βασιλική υποχρέωση

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε σήμερα, Πέμπτη, ο πρίγκιπας Χάρι μετά απόφαση του πριγκιπικού ζεύγους Χάρι – Μέγκαν να αποστασιοποιηθούν από το παλάτι και να αποσυρθούν από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά τους

Έκτος στην σειρά διαδοχής, παρακολούθησε παιδιά να παίζουν ράγκμπι στον κήπο του ανακτόρου του Μπάκιγχαμ, πριν κάνει την κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του αθλήματος το 2021.

Η εκδήλωση ήταν η τελευταία πριγκηπική του υποχρέωση πριν ο ίδιος και η σύζυγός του ξεκινήσουν την «μεταβατική περίοδο» προς τους νέους τους ρόλους.

Η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνισή της -μετά την ανακοίνωση παραίτησης από τα βασιλικά καθήκοντα- χθες, Τετάρτη, επισκεπτόμενη τα κεντρικά γραφεία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Βανκούβερ.

Watch live here on Twitter as The Duke of Sussex hosts The Rugby League World Cup Draw from Buckingham Palace. Earlier this morning The Duke met young people playing Rugby in the gardens of the Palace. pic.twitter.com/ZdvDzRP9UN

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 16, 2020