Ο Τραμπ παρομοιάζει τον εαυτό του με τον... Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο Τραμπ συνέδεσε τα δύο γεγονότα λέγοντας ότι είναι σημαδιακό που αυτήν την ημέρα ανακοινώνει τη μείωση της ανεργίας στους Αφροαμερικανούς

Πρωτοτύπησε και πάλι... είναι ίσως ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η σύγκριση έγινε στην επέτειο ορκωμοσίας του Τραμπ, η οποία συνέπεσε με την ημερομηνία γέννησης του σπουδαίου ειρηνηστή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πτώση της ανεργίας στους μαύρους Αμερικανούς.

Στο Twitter ο Τραμπ έγραψε συγκεκριμένα: «Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, στις 20 Ιανουαρίου του 2017, ορκίστηκα πρόεδρος. Σημαντικό που σαν σήμερα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γεννήθηκε. Η ανεργία στους Αφροαμερικανούς είναι η χαμηλότερη στην ιστορία της χώρας μας. Στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ και η φτώχεια, οι νέοι, και η εργασία. Υπέροχα».

It was exactly three years ago today, January 20, 2017, that I was sworn into office. So appropriate that today is also MLK jr DAY. African-American Unemployment is the LOWEST in the history of our Country, by far. Also, best Poverty, Youth, and Employment numbers, ever. Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020