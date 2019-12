Ο Τζόνσον κρύφτηκε... σε ψυγείο για να αποφύγει δημοσιογράφο

Ο Μπόρις Τζόνσον κρύφτηκε… σε ένα ψυγείο με γάλατα για να αποφύγει να βγει στην εκπομπή «Good Morning Britain».

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός της χώρας βγήκε να μοιράσει γάλα στους πολίτες στο Γιορκσάιρ.

Εκεί, τον εντόπισε ένας δημοσιογράφος της δημοφιλούς εκπομπής, την οποία παρουσιάζει ο Πιρς Μόργκαν με την Σουζάνα Ρέιντ.

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και, προφανώς θέλοντας, να αποφύγει τον δημοσιογράφο, μπήκε στο ψυγείο.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής έπαθαν σοκ και στο στούντιο επικράτησε αμηχανία.

Δείτε το βίντεo:

Στη συνέχεια, ο Πιρς Μόργκαν έγραψε στο twitter: «Η δειλία δεν βοήθησε ποτέ κανέναν», ενώ έχει κάνει πολλές αναρτήσεις ακόμη για το περιστατικό.

If it would make you so happy @jeremycorbyn then force yourself to do it.... https://t.co/tuet86fA2E

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 11, 2019