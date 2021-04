Οι Βρετανοί γέμισαν τις παμπ μετά από 4 μήνες lockdown (Βίντεο)

Τέσσερις μήνες είναι πολλοί; Τέσσερις μήνες μακριά από παμπ, μπύρα με τους φίλους, διασκέδαση είναι... μία ολόκληρη ζωή για τους Βρετανούς, οι οποίοι, την πρώτη μέρα της... απελευθέρωσης των μπαρ όχι απλώς ξεχύθηκαν στους δρόμους, αλλά κάλυψαν κάθε θέση, πάγκο, σκαμπό, καρέκλα, ή γωνιά των μαγαζιών, επιστρέφοντας στην αγαπημένη τους διασκέδαση. Μπύρα με τους φίλους στο μπαρ της γειτονιάς...

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν από τον συνωστισμό στις παμπ και στις μπυραρίες στο Λονδίνο:

Μετά από τέσσερις μήνες περιορισμούς λόγω της πανδημίας και κλειστές παμπ, μπαράκια και γυμναστήρια, οι Βρετανοί θα θυμούνται τη 12η Απριλίου ως νέα... indepedent day!

Χαμόγελα, αγκαλιές, ο ένας... πάνω στον άλλον, πολύ αλκοόλ και η κανονικότητα μάλλον επιστρέφει στο Νησί, με τους Βρετανούς να δείχνουν ότι αφήνουν πίσω το χειρότερο κομμάτι της πανδημίας, έχοντας ως βασικό τους όπλο τον εμβολιασμό.

It’s standing room only in Soho this evening. A carnival atmosphere.

“This is London,” one man tells me. pic.twitter.com/KdeqvQCaFN

— Matthew Thompson (@mattuthompson) April 12, 2021