Οι Βρετανοί στα μπαλκόνια -Χειροκρότησαν γιατρούς και νοσηλευτές

Ραντεβού με τα μπαλκόνια και τις βεράντες των σπιτιών τους έδωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι Βρετανοί, που χειροκρότησαν μαζικά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού.

Το ραντεβού, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, δόθηκε μέσα από τα social media. Οι Βρετανοί μπήκαν τελευταίοι σε καθεστώς καραντίνας, μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη, με τον Μπόρις Τζόνσον να επιβάλει αυστηρή καραντίνα μόλις την Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Το σύστημα υγείας στη Βρετανία δοκιμάζεται από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ασθενών με κορωνοϊό, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 578 και έναν δραματικό αριθμό ρεκόρ 115 θανάτων σε μία ημέρα την Πέμπτη.

Made me feel quite emotionalseeinf this outside our flat just now. Proud to work for the NHS #clapforNHS pic.twitter.com/hskDq6uEPr

— Christopher Abbott (@DrCAbbott) March 26, 2020