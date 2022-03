Ολονύχτια μάχη για να πέσει το Χάρκοβο

Τραγωδία με απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών και βαριές μάχες σώμα με σώμα εντός και εκτός πόλης, διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στο Χάρκοβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν -επίγειες και εναέριες δυνάμεις, πυροβολικό, πυραύλους- τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Λίγο μετά τις 22:30 καταγράφηκαν στα περίχωρα του Κιέβου τέσσερις δυνατές εκρήξεις, με το εφιαλτικό σκηνικό να παρατείνεται για τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες από τους δορυφόρους που έχουν στρέψει προς την Ουκρανία και τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν, οι Ρώσοι πολιορκούν με σφοδρότητα το Χάρκοβο, προκειμένου να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις, να το καταλάβουν και να ασφαλίσουν το βασικό πέρασμα των δυνάμεών τους προς το Κίεβο και την ενδοχώρα. Όπως αναφέρει στέλεχος του αμερικανού υπουργείου Άμυνας, η κατάσταση στο Χάρκοβο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς καταγράφονται «βαριές μάχες σώμα με σώμα και με όλα τα μέσα, τόσο εκτός όσο και εντός της πόλης».

Δείτε φωτογραφίες από το Χάρκοβο:

Μεγάλες μάχες και στα ανατολικά, γύρω από τη Μαριούπολη

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία είναι έτοιμη να εξαπολύσει «σαρωτική επίθεση» και στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλείσει την πόλη τόσο από την ξηρά, όσο και από τη θάλασσα του Αζόφ, αφήνοντας ελεύθερους δύο δρόμους διαφυγής για τον άμαχο πληθυσμό, στον οποίο έδωσε διορία έως αύριο να αποχωρήσει με κάθε μέσο

«Η Ρωσία έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο στα ανατολικά και έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες στην περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και πρόσθεσε: «Είναι πολύ κοντά στη Μαριούπολη και πλέον μπορούν να πλήξουν την πόλη και με πυραύλους. Δεν έχουμε καταγράψει όλη τη δραστηριότητα των Ρώσων, αλλά πιστεύουμε ότι ακόμα δεν έχουν εισέλθει στην πόλη».

Kharkiv, near 7 PM, is under Russia attack. #stoprussia #ukraine #ukrainewar pic.twitter.com/IvlDRpvPmu

— UkraineNow (@UkraineNow3) March 1, 2022