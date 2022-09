Ορατό το ενδεχόμενο νίκης των δυνάμεων του Κιέβου

Αέρας ενθουσιασμού πνέει στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού μετά τις επιτυχίες της επιχείρησης «ανακατάληψης» της Ανατολικής Ουκρανίας, με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, να εμμένει πεισματικά στους λάθος υπολογισμούς του.

Σε απόπειρα μετριασμού του κλίματος ευφορίας που προκάλεσε παγκόσμια η επιτυχής -έως τώρα- έκβαση της Ουκρανικής αντεπίθεσης στο πεδίο της μάχης, επιδόθηκε η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Κριστίνε Λάμπρεχτ, με δεδομένη, ωστόσο, την αταλάντευτη βούληση της χώρας της να συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο τον Ουκρανικό λαό.

Παρότι στην παρούσα φάση οι περισσότεροι οιωνοί είναι με το μέρος της Ουκρανίας κυρίως σε επίπεδο ηθικού και οικονομίας του πολέμου, η κ. Λάμπρεχτ εξήγησε χθες ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για «σημείο καμπής» στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και παρά τις πρόσφατες ουκρανικές επιτυχίες στο πεδίο.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited the recaptured city of Izium on Wednesday after Russian forces left the war-scarred city last week.

Kyiv’s soldiers pressed a stunning advance that has reclaimed large swaths of territory in Ukraine’s northeastern Kharkiv region. pic.twitter.com/YIWynLSgJQ

