Όσκαρ 2020: Όλα έτοιμα για την τελετή με τα λαμπερά αστέρια

Το Χόλιγουντ μοιράζει τις υψηλότερες διακρίσεις του, σε μια τελετή γεμάτη από λαμπερά αστέρια, αλλά χωρίς οικοδεσπότη, για ακόμη μια φορά...

Ένας τρομαχτικός κλόουν ή οι γερασμένοι μαφιόζοι; Η νοσταλγία για την Τίνσελταουν ή τα λασπωμένα χαρακώματα του Ά Παγκοσμίου Πολέμου;

Το Χόλιγουντ θα μοιράσει απόψε τις υψηλότερες διακρίσεις του, στην τελετή για την απονομή των βραβείων Όσκαρ όπου ενδέχεται να καταγραφούν κάποιες ιστορικές «πρωτιές» αλλά και να υπάρξει ένα πόντιουμ μόνο λευκών νικητών – ενδεχόμενο που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση (#OscarsSoWhite) γύρω από τις ελάχιστες υποψηφιότητες Αφροαμερικανών καλλιτεχνών.

Ο Μπραντ Πιτ, ο Έλτον Τζον, η Σαρλίζ Θέρον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Μάρτιν Σκορτσέζε είναι κάποιοι από τους κορυφαίους υποψηφίους, μαζί με το σχεδόν άγνωστο καστ της νοτιοκορεάτικης ταινίας «Παράσιτα», η οποία θα μπορούσε να κλέψει την παράσταση απόψε.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο βραβείο της καλύτερης ταινίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τρεις ταινίες θα δώσουν τη μάχη: η ανεξάρτητη, κοινωνική σάτιρα «Παράσιτα», το «1917» του Σαμ Μέντες (Universal Pictures) και το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο (Sony Pictures).

«Το σίγουρο στοίχημα είναι οπωσδήποτε το «1917» αλλά δεν αποκλείω την πιθανότητα να κερδίσει κάποιος άλλος, είτε τα «Παράσιτα», είτε το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» ή και το «Jojo Rabbite”, ανέφερε ο Σκοτ Φάινμπερτ, αρθρογράφος του The Hollywood Reporter.

Τα «Παράσιτα», του υποψήφιου για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας Μπονγκ Τζουν-χο, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το βραβείο καλύτερης Διεθνούς Ταινίας – σίγουρα όμως οι συντελεστές της θα ήθελαν να γράψουν ιστορία κερδίζοντας και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Η ταινία Joke της Warner Bros, με 11 υποψηφιότητες συνολικά, η δραματική ταινία «Ιστορία Γάμου» του δικτύου Netflix, ο «Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε, το «Κόντρα σε όλα» και οι «Μικρές Κυρίες» συμπληρώνουν τη λίστα των υποψηφίων για το περίβλεπτο Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Οι νικητές επιλέγονται από τα 8.000 μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Για δεύτερη χρονιά φέτος, το σόου δεν θα έχει κεντρικό παρουσιαστή.

Η Σίνθια Ερίβο είναι η μοναδική έγχρωμη ηθοποιός που διεκδικεί βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Harriet. Πιθανότατα όμως θα χάσει από τη Ρενέ Ζελβέγκερ, η οποία σαρώνει φέτος, ως γερασμένη Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία Judy. «Έδωσε εκπληκτική παράσταση. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα», σχολίασε ο κριτικός κινηματογράφου του Variety Όουεν Γκλάιμπεργμαν.

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει και πάλι και διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (απέναντι σε «βαριά» ονόματα, όπως ο Τομ Χανκς, ο Αλ Πατσίνο και ο Τζο Πέσι). Για το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου φαβορί είναι ο Χοακίν Φίνιξ, για το Joker. Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι υποψήφια σε δύο κατηγορίες, α΄ και β΄ γυναικείου ρόλου για τις ταινίες «Jojo Rabbit» και «Ιστορία Γάμου». Μέχρι τώρα πάντως κανένας ηθοποιός δεν έχει κερδίσει δύο Όσκαρ την ίδια βραδιά.

Η τελετή ξεκινά στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Χόλιγουντ σε όλον τον κόσμο.

Οι υποψηφιότητες ανά κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία

Ford vs. Ferrarri

Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

Η κοινή λογική και οι προβλέψεις βλέπουν το προφανές, ότι δηλαδή το αντιπολεμικό έπος του Σαμ Μέντες, «1917», θα αναδειχτεί ως η Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς. Ωστόσο, κατά γενική ομολογία, τα «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν – χο αξίζουν να μείνουν στην ιστορία των Όσκαρ ως η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κέρδισε το βραβείο στην κορυφαία αυτή κατηγορία. Τόσο η θριαμβευτική πορεία της ταινίας στα προηγούμενα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ – κέρδισε Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας – όσο και η διαφορά των δύο περίπου μονάδων που, σύμφωνα με τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιρειών, την χωρίζουν από το «1917», δείχνουν πως η νίκη είναι μεν δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη.

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Once Upon A Time In Hollywood)

Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story)

Χοακίν Φοίνιξ (Joker)

Τζόναθαν Πράις (The Two Popes)

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η ερμηνεία του Άνταμ Ντράιβερ στις «Ιστορίες Γάμου» ήταν εξαιρετική, ιδιαίτερα εσωτερική και εντυπωσιακή αν και χαμηλών τόνων. Παρόλα αυτά, στα φετινά Όσκαρ έχει την ατυχία να βρίσκεται απέναντί του ο ηθοποιός που απογείωσε μια από τις πιο εμπορικές και πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, ο Χοακίν Φίνιξ του «Τζόκερ». Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, οι προβλέψεις είναι μάλλον περιττές. Χοακίν Φίνιξ για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου δαγκωτό! Επιβεβαιώνουν και οι αποδώσεις.

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Harriett)

Σκάρλετ Γιοχάνσον (Marriage Story)

Σίρσα Ρόναν (Little Women)

Σαρλίζ Θερόν (Bombshell)

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μάχη της οποίας το αποτέλεσμα δείχνει να είναι προαποφασισμένο. Διότι μπορεί η εντυπωσιακή Σκάρλετ Γιόχανσον να έδωσε τον καλύτερο ερμηνευτικό εαυτό της στην «Ιστορία Γάμου», η Ρενέ Ζελβέγκερ, όμως, από το «Judy» έχει υποσχεθεί στον εαυτό της πως το φετινό Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου δεν το χάνει με το τίποτα. Στις προηγούμενες μεγάλες φετινές διοργανώσεις (Χρυσές Σφαίρες, BAFTA κ.α.) τα κατάφερε, καθώς σάρωσε όλα τα βραβεία, το Όσκαρ θα χάσει;

