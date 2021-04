Όσκαρ 2021: Υποψηφιότητες & τραγούδια που διεκδικούν βραβείο

Η φετινή 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου με μέτρα κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας, στο Dolby Theatre και το Union Station, στο Λος Άντζελες. H ταινία «Mank» του Netflix κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Έξι ακόμα ταινίες ξεχώρισαν αποσπώντας έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τις: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal» και «The Trial of the Chicago 7». Όλες οι παραπάνω ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παρέα με το «Promising Young Woman» ένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης, που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες.

Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε και δύο Έλληνες. Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» (The Trial of the Chicago 7), ενώ ο Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στο «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ.

Για πρώτη φορά, η Ακαδημία ψήφισε δύο γυναίκες για την καλύτερη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας την Chloé Zhao για το έργο της στο «Nomadland» και την Emerald Fennell για το «Promising Young Woman».

