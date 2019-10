Όσλο: Πάνω σε οικογένεια έπεσε το κλεμμένο ασθενοφόρο

Ένας ένοπλος έκλεψε ασθενοφόρο το μεσημέρι της Τρίτης στο Όσλο και, καθώς απομακρυνόταν με το όχημα έπεσε πάνω σε μια οικογένεια και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, οι δύο από τους οποίους είναι μωρά, γνωστοποίησαν στο Ρόιτερ η νορβηγική αστυνομία και νοσοκομειακοί αξιωματούχοι.

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση αφού αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, ανέφερε η αστυνομία, η οποία προσέθεσε πως ο ύποπτος δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά. Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία, ανέφερε η αστυνομία.

Oslo Attack Update : Police have seized two weapons: a shotgun and a Uzi machine gun and have also arrested a woman. According to local media police say the man who hijacked the ambulance was deliberately trying to mow people down.#Oslo #Norwaypic.twitter.com/6wdZzTFCBA

