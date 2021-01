Ουχάν: Χιλιάδες άτομα στους δρόμους για να υποδεχτούν το 2021

Με τον πλανήτη να παραμένει σε lockdown και με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν καθημερινά, η Ουχάν, η πόλη από την οποία άρχισε η πανδημία του κορωνοϊού υποδέχτηκε με ξέφρενα πάρτι την έλευση του 2021.

Έτσι, εικόνες απίστευτου συνωστισμού καταγράφηκαν το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι κάτοικοί της υποδέχθηκαν το 2021, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας της επαρχίας της Χουμπέι, κρατώντας μπαλόνια, τα οποία άφησαν στον ουρανό, όταν το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα.

WUHAN, CHINA: As many nations put their citizens on strict Covid-19 lockdowns and other regulations such as social distancing. The residents of Wuhan welcomed the New Year with street celebrations. pic.twitter.com/i7wCix61FH

— Apex World News (@apexworldnews) January 1, 2021