Ουκρανία: Επίθεση με drone στο Κουρσκ κατέστρεψε σπίτια και ένα κτίριο διοίκησης

Μία ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ κατέστρεψε αρκετά ιδιωτικά σπίτια και ένα κτίριο διοίκησης, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής Ρομάν Σταροβόιτ.

Το εύρος της επίθεσης στο Κουρσκ, το οποίο συνορεύει με την Ουκρανία δεν έγινε άμεσα γνωστό.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την αναφορά.

Odessa and other parts of Ukraine have been hit by Russian Missiles and Drones

Odessa Hotel was on Fire(Pictures show the aftermath)#Odesa #Ukraine #RussianUkrainianWar #Kursk #Ukraine #UkraineRussianWar #Russia #Russians #Ukrainecounteroffensive #Putin #Zelensky pic.twitter.com/YDE4DigPUu

