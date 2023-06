Ουκρανία: Πώς η ανατίναξη του φράγματος επηρεάζει την έκβαση του πολέμου

Νέες διαστάσεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να δώσει η καταστροφή του μεγάλου φράγματος στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Νόβα Καχόβκα, στην περιοχή της Χερσώνας, που έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου πλημμυρικά φαινόμενα, εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

Με μια πρώτη εκτίμηση του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι απομακρύνονται από τις πλημμυρισμένες περιοχές, ενώ πάνω από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Το Κίεβο, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα, ενώ η Μόσχα κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό για δολιοφθορά.

Πού ακριβώς βρίσκεται το φράγμα και τι έχει συμβεί

Το φράγμα βρίσκεται στον ποταμό Δνείπερο, στη νότια Ουκρανία. Η Ρωσία ελέγχει τα εδάφη στην αριστερή όχθη του ποταμού, ενώ η δεξιά όχθη ανήκει στην Ουκρανία.

Το φράγμα -μήκους 2 χιλιομέτρων- τροφοδοτεί τον υδροηλεκτρικό σταθμό Καχόβκα και συγκρατεί μια δεξαμενή που περιέχει 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί το κανάλι της βόρειας Κριμαίας που παρέχει πόσιμο νερό στη χερσόνησο, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014.

Ενώ υπάρχουν ακόμη πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες, μια εκδοχή αναφέρει ότι γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Η έκρηξη φέρεται να ήταν αρκετά δυνατή ώστε να ακουστεί σε απόσταση 80 χιλιομέτρων.

Πλάνα από κάμερα παρακολούθησης φαίνεται να καταγράφουν την ανατίναξη του φράγματος.

Πόσο σοβαρή είναι η ζημιά

Οι δορυφορικές εικόνες του φράγματος -πριν και μετά- δείχνουν την έκταση της ζημιάς.

Το φράγμα και ο υδροηλεκτρικός σταθμός Καχόβκα φαίνεται να έχουν παρασυρθεί σε μεγάλο βαθμό, απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες νερού. Εικόνες από την πόλη Νόβα Καχόβκα δείχνουν μεγάλο όγκο νερού στην κεντρική πλατεία να περικυκλώνει κτίρια.

Στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία δεξιά όχθη του ποταμού, έχουν διαταχθεί εκκενώσεις σε τουλάχιστον δέκα παραποτάμιους οικισμούς και συνοικίες της Χερσώνας.

Όπως εκτιμάται, πάντως, οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία περιοχές γύρω από τον ποταμό θα πληγούν περισσότερο από τις πλημμύρες.

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism.

Ποιος ανατίναξε το φράγμα

Η Ουκρανία κατηγόρησε τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις -οι οποίες έχουν τον έλεγχο του φράγματος και της παρακείμενης πόλης μετά την περσινή εισβολή πλήρους κλίμακας- ότι ανατίναξαν το φράγμα σε μια προσπάθεια να αποκρούσουν την ουκρανική αντεπίθεση.

«Ο κόσμος οφείλει να αντιδράσει» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά του πολιτισμού», τόνισε, κατηγορώντας τους Ρώσους ότι ναρκοθέτησαν το φράγμα πριν το ανατινάξουν.

«Η Ρωσία το ανατίναξε, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές» πρόσθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους «Εννέα του Βουκουρεστίου». «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», συνέχισε.

Η καταστροφή του φράγματος εγείρει φόβους για τις καταστροφικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας. «Η Ρωσία είναι ένοχη για βάρβαρη οικοκτονία» τόνισε.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο κατηγόρησε το Κίεβο ότι ανατίναξε το φράγμα για να στερήσει από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία το πόσιμο νερό που λαμβάνει και να αποσπάσει την προσοχή από τη φερόμενη αντεπίθεση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για την καταστροφή, χαρακτηρίζοντάς την ως επίθεση "σαμποτάζ" που θα μπορούσε να έχει "πολύ σοβαρές συνέπειες" για τους κατοίκους της περιοχής και το περιβάλλον.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ένας από τους λόγους που θα είχε η Ουκρανία για να επιτεθεί στο φράγμα θα ήταν να στερήσει από την Κριμαία το νερό. Απέρριψε, δε, τις κατηγορίες ουκρανών αξιωματούχων ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ανατινάξει το φράγμα. «Η ευθύνη για όλες τις συνέπειες πρέπει να βαρύνει το καθεστώς του Κιέβου» είπε.

