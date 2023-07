Ουκρανία: Σταμάτησε η κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας - Αναφορές γiα δύο νεκρούς

Την διακοπή της κυκλοφορίας στην κατασκευασμένη από τη Ρωσία γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, εξαιτίας κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», ανακοίνσωε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσω Telegram, ο εγκατεστημένος από τις ρωσικές αρχές κυβερνήτης της, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ το πρόβλημα στη γέφυρα της Κριμαίας εντοπίζεται στον πυλώνα 145 χωρίς να δίνει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση για την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης».

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine έκανε λόγο για «εκρήξεις» και για τουλάχιστον δύο νεκρούς στη γέφυρα ενώ το ρωσικό κανάλι στο Telegram «Grey Zone» που σχετίζεται με την ομάδα Wagner ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters ότι έχουν υπάρξει τουλάχιστον δύο χτυπήματα στη γέφυρα στις 3:04 και 3:20 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Βίντεο και φωτογραφίες που διακινούνται μέσω των social media φέρονται να έχουν καταγράψει τις ζημιές που έχουν προκληθεί στη γέφυρα της Κριμαίας αλλά και το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει προκληθεί.

From information in Russian blogs, Crimean bridge was hit with something — speculation Ukrainian naval drones — at about 3am this morning. Part of the bridge looks to have been damaged, with traffic stopped. 2 reported civilian deaths. pic.twitter.com/7OzqZ6Xkd5 — Oliver Carroll (@olliecarroll) July 17, 2023

Two explosions were reported on the Crimean bridge. “Preliminary at 3:04 and 3:20 there were two explosions in the area of ​​the Crimean bridge. Traffic across the bridge was stopped. The emergency services put out an alert about the need to leave the bridge,” wrote a Z-blogger… pic.twitter.com/wTTkmggZ7O — Natalka (@NatalkaKyiv) July 17, 2023

Ukrainian attack on the Crimean bridge As a result of the incident on the Crimean bridge, there are dead and injured. Ambulances are trying to reach the place. Previously, the attack of the Armed Forces of Ukraine, undertaken at the beginning of the fourth night, could have… pic.twitter.com/cjGzD7tDVr — dana (@dana916) July 17, 2023

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας που τη συνδέει με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ.

As per Aksyonov, the “emergency situation” was unfolding on the 145th pillar of the Kerch bridge. A multi-kilometer traffic jam has formed in front of the entrance to the Crimean bridge. Now police officers are turning away all those wishing to drive across the bridge. https://t.co/5vV7V9G1BS pic.twitter.com/0YHmhOz8RF — News from Ukraine (@uasupport999) July 17, 2023

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου του 2022 είχε σημειωθεί ισχυρότατη έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας προκαλώντας μερική κατάρρευση ενός τμήματός της με τη Ρωσία να κατηγορεί την Ουκρανία για το χτύπημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ