Ουκρανία: Ξεκινάει η αντεπίθεση του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας

Για επιθέσεις των ουκρανικών στρατευμάτων σε ρωσικές θέσεις κατά μήκος του μετώπου στο Ντονέτσκ μιλούν ο Guardian και το BBC. Σύμφωνα με τον Guardian ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να έχει απωθήσει τους Ρώσους σε τουλάχιστον δύο περιοχές αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι το βράδυ της Δευτέρας μιλούσαν για «τοπικές» ενέργειες και όχι για επιθέσεις ευρείας κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο το Κίεβο θέλησε να απορρίψεις τους ισχυρισμούς της Μόσχας και συγκεκριμένα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας το οποίο ανέφερε ότι ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση.

Όπως τονίζει ο Guardian οι ισχυρισμοί της Μόσχας δεν βρήκαν ευήκοα ώτα καθώς οι επικριτές τους Κρεμλίνου δήλωσαν ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν προχωρήσει γύρω από την Μπαχμούτ και το χωριό Νοβοντόνετσκε στα δυτικά του Ντονέτσκ.

Σε περίπτωση που οι Ουκρανοί καταφέρουν να απελεθερώσουν ένα σημαντικό τμήμα της επικράτειας οι δύο πλευρές μπορεί να οδηγηθούν στο τέλος του πολέμου. Ωστόσο εάν η αντεπίθεση δεν στεφθεί με επιτυχία τότε η Ουκρανία θα μπορούσε να καταδικαστεί σε έναν συνεχόμενο αγώνα χωρίς τέλος.

Από την πλευρά της η Χάνα Μάλιαρ, αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας μέσω του Telegram δήλωσε ότι ο στρατός έχει προχωρήσει σε «αντεπιθέσεις». Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «σε ορισμένες περιοχές προχωρούμε σε επιθετικές ενέργειες» και πρόσθεσε ότι το Μπαχμούτ ήταν το «επίκεντρο των εχθροπραξιών».

Σύμφωνα με την Ουκρανή αξιωματούχο «καταλαμβάνουμε κυρίαρχα σημεία με τον εχθρό να βρίσκεται σε άμυνα καθώς θέλει να κρατήσει τη θέση του. Στα νότια ο εχθρός βρίσκεται σε άμυνα ενώ οι μάχες τοπικής σημασίας συνεχίζονται».

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε πέντε σημεία κατά μήκος του μετώπου στο Ντονέτσκ.

«Ο στόχος του εχθρού ήταν να διασπάσει την άμυνά μας στον πιο ευάλωτο, κατά τη γνώμη του, τομέα του μετώπου. Ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του, δεν είχε καμία επιτυχία», ανέφερε μεταξύ άλλων το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Στο μεταξύ αυτός ο ισχυρισμός αμφισβητήθηκε από αντίθετες αναφορές άλλων ρωσικών πηγών. Μάλιστα ο Γεβγκένι Πριγκόζιν της Wagner μίλησε για «ατίμωση» ενώ κάλεσε Σοϊγκού και Γερασίμοφ να πάνε στο μέτωπο.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν προέβλεψε ότι η ουκρανική αντεπίθεση θα ανακαταλάβει «στρατηγικά σημαντικό έδαφος». Μιλώντας στο CNN ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως «πιστεύουμε ότι οι Ουκρανοί θα έχουν επιτυχία σε αυτή την αντεπίθεση».

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις των Ουκρανών ήρθαν την παραμονή της 79ης επετείου της D-day και η ηγεσία στο Κίεβο υποστήριξε ότι η μάχη για την Ουκρανία έχει εξίσου υψηλό διακύβευμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Την ίδια ώρα το Sky News μιλάει για «επιθετικές ενέργειες» στα ανατολικά της Ουκρανίας, ενώ από την πλευρά του το BBC προβάλλουν τις δηλώσεις της Χάνα Μάλιαρ η οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μίλησε για τις «επιθετικές ενέργειες» σε ορισμένες περιοχές.

Πάντως μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακς αντεπίθεση των Ουκρανών. Και αυτό διότι δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για επιχείρηση που θα οδηγήσει στην ανακατάληψη των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι ή εάν πρόκειται για κινήσεις αντιπερισπασμού από την πλευρά του Κιέβου.

Ζελένσκι: «Χαιρετίζω τα νέα που περιμέναμε» από το Μπαχμούτ, λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε απόψε «τα νέα που περιμέναμε», όπως είπε, από τους στρατιώτες που πολεμούν εντός και γύρω από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Είμαι ευγνώμων στον κάθε στρατιώτη, σε όλους τους υπερασπιστές μας, άνδρες και γυναίκες, που μας έδωσαν σήμερα τα νέα που περιμέναμε. Εξαιρετική δουλειά, στρατιώτες του τομέα της Μπαχμούτ!» είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ειρωνεύτηκε την «υστερική αντίδραση» της Ρωσίας σε κάθε ενέργεια των ουκρανικών δυνάμεων. «Βλέπουμε μέχρι ποιου σημείου η Ρωσία αντιδρά υστερικά σε κάθε πρόοδο που κάνουμε στον τομέα αυτόν, σε κάθε θέση που καταλαμβάνουμε. Ο εχθρός ξέρει ότι η Ουκρανία θα νικήσει», πρόσθεσε.

