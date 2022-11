Ουρανοξύστης 35 ορόφων γίνεται παρανάλωμα του πυρός (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο κέντρο του Ντουμπάι το πρωί της Δευτέρας χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα από την πυρκαγιά.

Η φωτιά στο 35 ορόφων κτήριο της Emaar κοντά στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο κατασβέστηκε, ενώ δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.

Βίντεο που καταγράφηκαν από τη στιγμή της φωτιάς αποτυπώνουν τις τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από το κτίριο ενώ γύρω όλα είναι μαύρα από τους καπνούς.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει σε διαμέρισμα χαμηλότερου ορόφου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε προς τα πάνω.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν εγκαίρως στον πύργο και έσβησαν τις φλόγες σύντομα.

Δείτε βίντεο:

The fire started early this morning near the Burj Khalifa, the tallest building in the world. pic.twitter.com/frFKZI1zu9

Another Video-

A Massive #fire broke out early Monday morning at a 35-story high-rise building of the #Emaar company in the center of #Dubai in the Downtown area near the #BurjKhalifa, the world’s tallest building. There is no information about the victims yet. #UAE pic.twitter.com/2HECAGsIyw

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 7, 2022