Παραδοχή Ιράν: Ο στρατός έριξε κατά λάθος το αεροπλάνο

Την παραδοχή πως το αεροπλάνο των Ουκρανικών αερογραμμών καταρρίφθηκε, εξαιτίας ανθρώπινου λάθους, έκαναν οι ιρανικές Αρχές.

Την παραδοχή πως η πτώση του αεροπλάνου των Ουκρανικών αερογραμμών που συνετρίβη κοντά στη Τεχεράνη και στέρησε τη ζωή 176 ανθρώπων, ήταν αποτέλεσμα κατάρριψης από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, έκαναν μέσω ανακοίνωσης οι ιρανικές Αρχές μέσω της ιρανικής τηλεόρασης, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε ακουσίως, λόγω ανθρώπινου λάθους, επειδή όπως υπογραμμίζουν οι ιρανικές Αρχές, πετούσε κοντά σε μια ευαίσθητη περιοχή στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που ανήκει στις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, δήλωσε μέσω διαδικτύου πως το δυστύχημα προκλήθηκε λόγω του «αμερικανικού τυχοδιωκτισμού» ενώ εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και προς τις χώρες που επηρεάστηκαν.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. 💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020