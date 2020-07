Παρέμβαση Πομπέο: Η Αγία Σοφία να παραμείνει μουσείο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δια του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, προέτρεψαν σήμερα την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη ως μουσείου, μετά την πρόταση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατραπεί σε τέμενος αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείου, ως υπόδειγμα της δέσμευσής της για τον σεβασμό των θρησκευτικών παραδόσεων και της ποικιλόμορφης ιστορίας που συντέλεσαν στη Δημοκρατία της Τουρκίας και να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Πομπέο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η αλλαγή στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας συνιστά υποβάθμιση της κληρονομιάς ενός εμβληματικού κτιρίου.

