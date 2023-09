Πέντε οι νεκροί Έλληνες στρατιωτικοί από το τροχαίο στη Λιβύη

Στο αερόδρομιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε, λίγο πριν τις 7 το πρωί, το C-130 με τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας που τραυματίστηκαν στο φρικτό τροχαίο στη Λιβύη το μεσημέρι της Κυριακής. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν επτά άτομα, πέντε εκ των οποίων είναι Έλληνες. Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ένα C-27, το οποίο μεταφέρει τις πέντε σορούς.

Οι πληροφορίες αρχικά ήταν συγκεχυμένες: το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας -το οποίο αρχικά έκανε λόγο για ελαφρά τραυματίες- αργότερα ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής έχασαν τη ζωή τους και δύο ήταν αγνοούμενα. Πληροφορίες ωστόσο που επικαλούνταν διεθνή ΜΜΕ από τη Λιβύη έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε ότι, συνεπεία του «φρικτού», όπως το χαρακτήρισε, τροχαίου δυστυχήματος, 15 Έλληνες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, 7 εκ των οποίων σοβαρά. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι επίσης και δύο Λίβυοι, κατά πληροφορίες μεταφραστές που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023