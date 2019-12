Περιοδικό TIME: Πρόσωπο της χρονιάς η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η νεαρή ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδείχθηκε σε πρόσωπο της χρονιάς 2019 από το περιοδικό TIME.

Μάλιστα, η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού με τίτλο: «Η δύναμη της νιότης».

Κάθε χρόνο το περιοδικό παρουσιάζει τα πρόσωπα, τις ομάδες, τα κινήματα ή και τις ιδέες που θεωρεί ότι άσκησαν περισσότερη επιρροή στο κοινό.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

— TIME (@TIME) December 11, 2019