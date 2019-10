Πέθανε αγαπημένος ηθοποιός του Breaking Bad

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Φόστερ, που αγαπήθηκε μεταξύ άλλων και για την ερμηνεία του στη γνωστή σειρά Breaking Bad.

Ο Ρόμπερτ Φόστερ πέθανε στο σπίτι του, την ημέρα που κυκλοφόρησε η τελευταία του ταινία το πολυαναμενόμενο «El Camino: A Breaking Bad Movie».

Ο συμπρωταγωνιστής του Φόστερ στο Breaking Bad, Bryan Cranston, έγραψε σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο:

«Είμαι πολύ θλιμμένος από την είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Φόστερ… Ένας υπέροχος άνθρωπος και καταπληκτικός ηθοποιός. Τον γνώρισα στην ταινία Alligator πριν από 40 χρόνια και αργότερα ξανασυναντηθήκαμε στο Breaking Bad. Δεν ξέχασα ποτέ πόσο ευγενής και γενναιόδωρος ήταν σε ένα νεαρό παιδί που ξεκινούσε στο Χόλιγουντ. Αναπαύσου εν ειρήνη Μπομπ».

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Φόστερ εμφανίστηκε και σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων Heroes, Alcatraz, Twin Peaks και Last Man Standing.

Την ίδια ώρα, υποδύθηκε μικρούς και μεγάλους ρόλους σε ταινίες όπως Reflections in a Golden Eye,το The Black Hole, Alligator, Me, Myself & Irene, Mulholland Drive, The Descendants, Olympus Has Fallen, London Has Fallen και What They Had.

