Πέθανε o ερμηνευτής του «Ain't No Sunshine», Bill Withers

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσικής, Bill Withers, ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως του «Ain't No Sunshine» και «Lean On Me», από επιπλοκές καρδιακής νόσου.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του λατρεμένου και αφοσιωμένου πατέρα και συζύγου μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Έζησε μια διακριτική ζωή, κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του, όμως η μουσική του ανήκει σε όλον τον κόσμο. Σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο, προσευχόμαστε η μουσική του να δώσει λίγη παρηγοριά και να ψυχαγωγήσει τους θαυμαστές του όσο θα φροντίζουν εκείνους που αγαπούν».

Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε εννέα δίσκους –οι περισσότεροι εκ των οποίων ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1970– με πρώτο το άλμπουμ Just As I Am, που περιλάμβανε τη μεγάλη επιτυχία Ain’t No Sunshine.

Είχε τιμηθεί με τρία βραβεία Γκράμι.

