Πέθανε σε ηλικία 119 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Μια Γιαπωνέζα, που είχε αναγνωριστεί επισήμως ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πέθανε στις 19 Απριλίου, σε ηλικία 119 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Κάνε Τανάκα γεννήθηκε τη 2α Ιανουαρίου του 1903 στη Φουκουόκα (νοτιοανατολική Ιαπωνία). Εκείνη τη χρονιά οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση και η Μαρί Κιουρί έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ.

Η υγεία της Κάνε Τανάκα ήταν σχετικά καλή, έως πρόσφατα και ζούσε σε έναν οίκο ευγηρίας στη γενέτειρά της. Εκεί της άρεσε να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια, να λύνει προβλήματα μαθηματικών, ενώ είχε αδυναμία στη σόδα και τη σοκολάτα.

Kane Tanaka, the world’s oldest living person, celebrated her 117th birthday at a nursing home in southern Japan https://t.co/g0MAAKiGsf pic.twitter.com/d44qpYhkFD

