Πέθανε στα 57 του χρόνια ο «Στάνφορντ» του Sex and the City

Ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον ο οποίος έγινε γνωστός στο διεθνές τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά Sex and the City και το ρόλο του Stanford Blatch, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. ‘Ήταν αντιμέτωπος με τον καρκίνο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ως η αιτία θανάτου, σύμφωνα με το TMZ.

Την είδηση του θανάτου, κοινοποίησε ο γιος του, Νέιθαν Γκάρσον, ο οποίος έγραψε στο Instagram: «Σε αγαπώ τόσο πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη. Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκες όλες τις περιπέτειές σου με μένα και κατάφερες τόσο πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για σένα».

Ο Γκάρσον γνωστός ως ο «κολλητός» της Κάρι Μπράντσο, αναμενόταν να επαναεμφανιστεί στην «μεγάλη επιστροφή» του Sex and the City, που θα κάνει πρεμιέρα αργότερα μέσα στην χρονιά, με τίτλο And Just Like That.

Ο Γκάρσον φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά στα γυρίσματα, στις 24 Ιουλίου. Εκτός από τις γνωστές φίλες στη νέα παραγωγή συμμετέχει και ο κωμικός Μάριο Καντόνε τον οποίο ο «Στάνφορντ» παντρεύτηκε στον πρώτο κύκλο της σειράς.

Η Σίνθια Νίξον, η οποία υποδύεται τη Μιράντα, ήταν η πρώτη από τις κυρίες της σειράς που σχολίασαν το ξαφνικό θάνατο του Γκάρσον.

«Όλοι τον αγαπήσαμε και λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί του». Συνέχισε αναφέροντας πόσο «αστείο ήταν στην οθόνη και στην πραγματική ζωή».

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG

