Πλημμύρες στη Νότια Κορέα: Στους 39 οι νεκροί

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ διέταξε σήμερα να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες έπειτα από τις πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχές, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών έφθασε πλέον τους 39 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 12 ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί σε υπόγεια σήραγγα η οποία πλημμύρισε.

Οι βροχές σφυροκοπούν κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από την Πέμπτη, καθώς η περίοδος των βροχοπτώσεων, που συνήθως αρχίζει στα τέλη του Ιουνίου, φθάνει στην κορύφωσή της.

Rescuers in South Korea pulled bodies from the water after some 15 vehicles, including a bus, were submerged in an underpass https://t.co/Xuj4fVH0NP pic.twitter.com/9HHpI5Fxpx

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι εννέα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 34 τραυματίστηκαν.

Κλείσιμο

Ανάμεσα στα θύματα, τα 12 βρέθηκαν σε υπόγεια σήραγγα στην πόλη Τσόνγκτζου (κεντρικά), όπου συνολικά 16 οχήματα, ανάμεσά τους λεωφορείο, παγιδεύτηκαν εξαιτίας στιγμιαίας πλημμύρας μετά την κατάρρευση αναχώματος σε κοντινό ποταμό. Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν εκεί.

Floods and landslides submerged roads and homes across South Korea, killing at least 26 people and leaving 10 others missing as of late Saturday, officials said. https://t.co/ZLK3teicqz pic.twitter.com/j1QLYoFdWx

— The New York Times (@nytimes) July 15, 2023