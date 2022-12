Πλημμύρισε η Πέτρα στην Ιορδανία / Πρωτόγνωρες εικόνες

Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ιορδανία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και το αρχαιολογικό μνημείο της Πέτρα. Τα πλάνα και οι φωτογραφίες, καταγράφουν τα νερά να πέφτουν στο φαράγγι στην είσοδο του ναού καθώς πανικόβλητοι τουρίστες τρέπονται σε φυγή.

Υπολογίζεται ότι 1.700 άνθρωποι, τουρίστες και ντόπιοι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή για την ασφάλειά τους. Επίσης τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στο Μάαν νότια της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια καταρρακτώδους βροχής.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 έπληξαν τη χώρα καταστροφικές πλημμύρες εξαιτίας των οποίων έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.

Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S

— Jordan News (@jordannewsdaily) December 26, 2022