Πληροφορίες για 4 Έλληνες στρατιωτικούς νεκρούς μετά από τροχαίο στη Λιβύη (Video&Pics)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ντέρνα της Λιβύης.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ πως μετά το τροχαίο υπήρξαν ορισμένοι ελαφρά τραυματίες, τελικώς διεθνή μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν δηλώσεις του Othman Abduljaleel, υπουργού Υγείας της Λιβύης ο οποίος έκανε λόγο για 4 νεκρούς Έλληνες.

Δείτε βίντεο:

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023