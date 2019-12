Ποια είναι η Ελληνίδα που αμφισβήτησε τα αρχαία του Τζόνσον

«Ναι, είμαι Ελληνίδα», δηλώνει γεμάτη υπερηφάνεια στο Twitter, η Ιοκάστη Μουρατίδη, η νεαρή κοπέλα που αμφισβήτησε τα αρχαία ελληνικά του Μπόρις Τζόνσον, σχολιάζοντας την απαγγελία του από ένα απόσπασμα της Ιλιάδας το 2013 στην Αυστραλία.

«Όχι, δεν σπάω πιάτα και δεν φωνάζω «ΌΠΑ», γράφει η Ελληνίδα που δηλώνει πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ.

Με το καυστικό της σχόλιο σχετικά με τις γνώσεις του Τζόνσον για τα αρχαία ελληνικά, η Ιοκάστη έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα «ντόρο» στο Διαδίκτυο.

Βλέποντας τον Τζόνσον να απαγγέλλει ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα στο βίντεο, πολλοί χρήστες του Διαδικτύου εξεπλάγησαν ευχάριστα και σχολίασαν ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι καλλιεργημένος.

Η ίδια όμως έσπευσε να γράψει πως, αφότου τον άκουσε, δεν κατάλαβε απολύτως τίποτε από τα όσα έλεγε.

Τον Αύγουστο του 2013, ο Τζόνσον ως δήμαρχος του Λονδίνου συμμετείχε σε Φεστιβάλ Συγγραφέων στη Μελβούρνη.

«Η Ιοκάστη Μουρατίδη, δηλώνει στο λογαριασμό της στο Twitter πως είναι φοιτήτρια Νομικής. Τα πικρόχολο μήνυμά της για τον Τζόνσον, την εποχή που ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, διαβάστηκε από 35 χιλιάδες άτομα στο Διαδίκτυο.

«Επειδή τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα και διδάχτηκα αρχαία ελληνικά, Ιλιάδα και Οδύσσεια, επί τέσσερα χρόνια στο σχολείο (στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων στα δημόσια ελληνικά σχολεία), μπορώ να δηλώσω ότι δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα από όσα είπε», έγραψε στο Twitter.

Το χαμογελαστό κορίτσι με το κοντό καρέ μαλλί ποζάρει κρατώντας ένα ποτήρι κρασί, στην φωτογραφία που έχει αναρτήσει στο λογαριασμό της στο Twitter.

As a native Greek speaker who studied ancient Greek, the Iliad and Odyssey (and other ancient Greek texts/plays) over 4 years at high school (part of the compulsory curriculum in Greek state schools) I can confirm I understood absolutely nothing of what he is saying. https://t.co/E4Yxrp4nCn

— Yiokasti Mouratidi (@YiokastiM) December 24, 2019