Ποιες χώρες της Ευρώπης ξεκίνησαν την χαλάρωση μέτρων και πώς

Η Ευρώπη βρίσκεται στον πυρήνα των τραγικών εξελίξεων που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορωνοϊού, καθώς με εξαίρεση τις ΗΠΑ, οι μεγάλες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου μαστίζονται κυριολεκτικά από την κρίση, τόσο σε επίπεδο θανάτων και ασθενών σε καθημερινή βάση, όσο και οικονομικά. Η αναγκαστική καραντίνα -ως μοναδικό μέτρο προφύλαξης από την πανδημία στην παρούσα φάση- έχει παγώσει κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με συνέπεια την επιστροφή στη βαθιά ύφεση και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Η επόμενη μέρα, λοιπόν, είναι εξίσου κρίσιμη με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή και σύνεση. Η Κομισιόν έλαβε μία σειρά αποφάσεων για τη σταδιακή άρση του lockdown, με γνώμονα να μην τροφοδοτηθεί εκ νέου η υγειονομική κρίση, καθώς ο νέος κορωνοϊός θα εξακολουθήσει να υφίσταται και δη χωρίς εμβόλιο. Σχεδιάζοντας έναν οδικό χάρτη για την άρση των περιοριστικών μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες τις κινήσεις που θα προτείνει, ώστε να δοθεί συνέχεια στη μάχη κατά της πανδημίας, ταυτόχρονα όμως να μην επέλθει ολική παράλυση στις οικονομίες και τις κοινωνίες στην Ευρώπη.

Ο οδικός χάρτης που θα παρουσιαστεί σήμερα στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνει άνοιγμα εκ νέου των συνόρων, προστασία των ηλικιωμένων και εφαρμογές παρακολούθησης, με την ελπίδα να αποφευχθούν τα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν πίσω στην έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, χωρίς να δίνει ένα χρονοδιάγραμμα, ενώ πολλές χώρες, λόγω επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού, έχουν λάβει ή ετοιμάζονται να λάβουν μέτρα για μια επιστροφή στην κανονικότητα.

«Μια έλλειψη συντονισμού στην άρση των περιοριστικών μέτρων κινδυνεύει να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και να προκαλέσει πολιτικές τριβές μεταξύ αυτών», υπογραμμίζεται στο έγγραφο.

Οι συστάσεις αναμενόταν να ανακοινωθούν την περασμένη εβδομάδα, αλλά η στιγμή κρίθηκε πρόωρη, και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέβαλε τη συνέντευξη Τύπου της για σήμερα Τετάρτη.

Τα τρία κριτήρια εξόδου

Αυτός ο οδικός χάρτης θέτει τρία κριτήρια εξόδου: μια παρατεταμένη μείωση της εξάπλωσης του ιού, ένα σύστημα υγείας επαρκώς εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει μια αύξηση των λοιμώξεων μετά την άρση των μέτρων και επαρκή ικανότητα διεξαγωγής τεστ.

Η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή επιμένει στον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Η αρχή της επιδημίας είχε οδηγήσει σε διάσπαρτα εθνικά μέτρα, είτε αυτά αφορούσαν το κλείσιμο συνόρων, είτε την απόφαση ορισμένων χωρών, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να απαγορεύσουν εξαγωγή προστατευτικού εξοπλισμού, προτού επιτευχθεί τελικά μια αλληλέγγυα στάση.

Με σκοπό τον τερματισμό των μέτρων απομόνωσης, η Επιτροπή τονίζει ιδίως τη σημασία των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων για ανίχνευση, οι οποίες «μπορούν να βοηθήσουν στη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης της μόλυνσης γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι τα μέτρα του περιορισμού».

«Να προστατευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ηλικιωμένοι»

Πρέπει να βασίζονται «στη συγκατάθεση του χρήστη και να σέβονται πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα», αναφέρει η Επιτροπή, που έχει ετοιμάσει μια «εργαλειοθήκη» σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Κομισιόν συνιστά μια «σταδιακή» άρση των μέτρων περιορισμού και οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες να προστατευτούν «για μεγαλύτερο διάστημα».

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αποφασίστηκαν από τις διάφορες χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, «πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις», για να διασφαλιστεί ο σεβασμός της δημοκρατίας.

Η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο και το εκ νέου άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων, το κλείσιμο των οποίων πρέπει να παραταθεί έως τις 15 Μαΐου, πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο βήμα.

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι «ολόκληρος ο πληθυσμός δεν πρέπει να επιστρέψει στον τόπο εργασίας τους ταυτόχρονα» και ότι «η τηλεργασία πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνεται». Όσον αφορά τα σχολεία, ανέφερε τη δυνατότητα προσαρμογής των ωρών γευμάτων και του μειωμένου αριθμού τάξεων.

Οι χώρες που ξεκίνησε η χαλάρωση των μέτρων

Οι πρώτες χώρες στην Ευρώπη ξεκίνησαν να άρουν τα περιοριστικά μέτρα, πάντα με μικρά βήματα και αφού πρώτα δοκιμάζεται κάθε μέτρο ως προς τις συνέπειές του, έπειτα από ένα και πλέον μήνα, στη διάρκεια του οποίου αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με την Κομισιόν να ζητά από τα κράτη - μέλη να προχωρήσουν σε αργές και συντονισμένες κινήσεις αναφορικά με την επιστροφή τους στην κανονικότητα, η κυβέρνηση της Ιταλίας, της πρώτης χώρας που επλήγη σκληρά από τον ιό, επέτρεψε σε δεκάδες επιχειρήσεις να επαναλάβουν από σήμερα τις δραστηριότητές τους - ανάμεσά τους βιβλιοπωλεία, χαρτοπωλεία και καταστήματα πώλησης παιδικών ρούχων, αν και παραμένουν σε ισχύ μέτρα αυστηρού περιορισμού.

Η Ισπανία, που επέβαλε ένα από τα πιο αυστηρά lockdown στην Ευρώπη, επέτρεψε σε ορισμένους τομείς, περιλαμβανομένων των κατασκευών και της βιομηχανίας, να επαναλάβουν την εργασία τους από τη Δευτέρα, με την ταυτόχρονη διάθεση μασκών σε δημόσιους χώρους για τους εργαζόμενους.

