Ποινική δίωξη στον Τραμπ - Για πρώτη φορά στην ιστορία σε βάρος πρώην Προέδρου των ΗΠΑ

Σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της καταβολής 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη του 2016, αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον της άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης, στην οποία βλέπει «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024, στις οποίες ελπίζει να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Αυτός είναι πολιτικός διωγμός και ανάμιξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, προεξοφλώντας πως η υπόθεση αυτή θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου του και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Οι κατηγορίες, που προέκυψαν από την έρευνα υπό τον δημοκρατικό εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Άλβιν Μπραγκ, ενδέχεται να μεταμορφώσουν την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη ξεκαθαρίσει προ ημερών πως θα συνέχιζε την εκστρατεία του για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις εκλογές ακόμη κι αν του ασκείτο ποινική δίωξη.

Κέβιν Μακάρθι: Η άσκηση ποινικής δίωξης στον Τραμπ «ζημιώνει ανεπανόρθωτα» τις ΗΠΑ

Alvin Bragg has irreparably damaged our country in an attempt to interfere in our Presidential election.

As he routinely frees violent criminals to terrorize the public, he weaponized our sacred system of justice against President Donald Trump.

The American people will not…

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 30, 2023