Ποιος είναι ο ύποπτος για απαγωγή της «Μαντλίν της Αυστραλίας»

Σχεδόν 36 ώρες μετά τη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα σε σχέση με την αρπαγή της 4χρονης Κλίο Σμιθ, της αποκαλούμενης από τα διεθνή ΜΜΕ «Μαντλίν της Αυστραλίας», η τοπική αστυνομία δεν έχει ασκήσει ακόμα δίωξη εις βάρος του Τέρι Κέλι (όπως ονομάζεται ο ύποπτος), ενώ μεγάλο μέρος του κοινού που παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση αναρωτιέται προς τι η καθυστέρηση.

Ο Κέλι, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι ο άνδρας που οι Αρχές πιστεύουν ότι άρπαξε το μικρό κορίτσι ενώ βρισκόταν σε διακοπές σε κάμπινγκ με τους γονείς του, και το κράτησε αιχμάλωτο στο σπίτι του στο Καρνάρβον για 18 ολόκληρες ημέρες. Ωστόσο, η διαδικασία για την απαγγελία κατηγοριών έχει καθυστερήσει, αφού ο Κέλι φέρεται να δέχτηκε επίθεση μερικές ώρες μετά τη σύλληψή του, από έναν συγκρατούμενό του που εξοργίστηκε όταν έμαθε ποιος ήταν.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα (η οποία μάλιστα δημοσιεύει βίντεο του υπόπτου μέσα από το ασθενοφόρο) ο Κέλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και μερικές ώρες μετά πήρε εξιτήριο. Ωστόσο η τοπική αστυνομία αποκάλυψε σήμερα ότι ο 36χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά, εξαιτίας νέων τραυμάτων που προκλήθηκαν ενώ ήταν μόνος του στο κελί του.

Συγκινητικό ηχητικό με τις πρώτες λεξούλες της Κλίο όταν την βρήκαν

Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που το μικρό κορίτσι εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα ενός σπιτιού στο Καρνάρβον. Σε αυτό ακούγεται η φωνή ενός αστυνομιού να λέει «τη βρήκαμε, τη βρήκαμε». Στη συνέχεια ένας άλλος αστυνομικός ακούγεται να καθησυχάσει τη μικρούλα λέγοντάς της «έλα εδώ, σε κράτάω, είσαι εντάξει».

Τότε ο αστυνομικός Κάμερον Μπλέιν ρωτάει τρεις φορές την Κλίο: «Πώς σε λένε, πώς σε λένε, πώς σε λένε γλυκιά μου» και εκείνη απαντά λέγοντας «Με λένε Κλίο».

Γιατι καθυστερεί η άσκηση δίωξης

Ο Κέλι έχει πλέον επιστρέψει στο κρατητήριο, όμως ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας Κολ Μπλαντς προειδοποίησε ότι, προκειμένου να ανακριθεί, θα πρέπει να είναι τελείως καλά στην υγεία του. Όπως εξήγησε στην αυστραλιανή τηλεόραση, εάν οι ερευνητές βιαστούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ίσως κάνουν κάποιο λάθος που θα επηρεάσει την έκβαση μιας μελλοντικής δίκης. «Το πιο σημαντικό πράγματα που πρέπει να εξασφαλίσουν οι αστυνομικοί, όταν πρόκειται να ανακρίνουν κάποιον για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα... είναι ότι θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση που να είναι ξεκούραστος, χορτάτος και σε καλή ψυχική κατάσταση. Έτσι του δίνουμε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, ώστε η δικαστική διαδικασία να είναι τελείως έγκυρη εάν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία υποχρεούται να ασκήσει δίωξη σε έναν ύποπτο εντός «λογικού χρονικού ορίου από τη σύλληψη». Ένας ανώτερος αξιωματικός μπορεί να εγκρίνει την κράτηση για 18 ώρες χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια θα πρέπει κάθε οκτάωρο να εγκρίνεται νέα παράταση από έναν δικαστή. Θεωρητικά, αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό, ωστόσο μια συνήθης πρακτική για τους δικαστές είναι να την τερματίζουν μετά από λίγες μέρες, εάν ακόμη δεν έχει ασκηθεί δίωξη για κάποιον λόγο.

