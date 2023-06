Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανατίναξε το φράγμα Κάχοβκα, υποστηρίζουν οι New York Times

Στη Ρωσία αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφή του τεράστιου φράγματος Κάχοβκα η αμερικανική εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη στοιχεία, μηχανικούς και ειδικούς σε εκρηκτικά.

Σύμφωνα με την έρευνα των NYT, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως εκρηκτικό φορτίο σε έναν διάδρομο στη βάση από σκυρόδεμα του φράγματος πυροδοτήθηκε, καταστρέφοντας τη δομή στις 6 Ιουνίου.

«Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς πως το φράγμα καταστράφηκε από έκρηξη που πυροδοτήθηκε από την πλευρά που το ελέγχει: τη Ρωσία», ανέφερε η εφημερίδα.

