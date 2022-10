Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drone καμικάζι στο Κίεβο

«Αρκετές» —τουλάχιστον τρεις, διαπίστωσαν ξένοι ανταποκριτές— εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα νωρίς το πρωί την κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της πλατφόρμας Telegram. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω της ίδιας πλατφόρμας για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι. «Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», κάγχασε ο κ. Γέρμακ.

❗️ Mayor of #Kyiv @Vitaliy_Klychko reports an explosion in the Shevchenkivskyi district of the city. pic.twitter.com/roEtCpmMup — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης που προκλήθηκαν από χτυπήματα με drone και προκάλεσαν ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες, και φωτιά σε ένα μη οικιστικό κτίριο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής, πρόσθεσε ο Κλίτσκο, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες για το αν υπάρχουν θύματα είναι ακόμα ασαφείς.

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf — Daniel Boffey (@danielboffey) October 17, 2022

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, μία από τις εκρήξεις σημειώθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμού του Κιέβου. Φωτογραφίες που δημοσίευσαν δημοσιογράφοι στο διαδίκτυο δείχνουν κόσμο να περιμένει σε υπόγεια διάβαση, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών.

Οι βομβαρδισμοί καταγράφονται μία εβδομάδα ακριβώς έπειτα από τα εκτεταμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τρεις εκρήξεις, κατά σειρά στις 06:35, στις 06:45 και στις 06:58 (τοπικές ώρες και ώρες Κύπρου). Λίγο πριν από την πρώτη, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Currently waiting in an underpass at Kyiv station after multiple drone strikes nearby. One explosion after I first arrived, the look of fear on some peoples faces. What a way to start a day pic.twitter.com/qg3TblYqmT — Dan Sabbagh (@dansabbagh) October 17, 2022

Τη 10η Οκτωβρίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί εύρους χωρίς προηγούμενο για μήνες έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 105 και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Την περασμένη Τρίτη, η Ρωσία, που έχει υποστεί αρκετές ήττες στα πεδία των μαχών τελευταία, συνέχισε τα πλήγματα, μικρότερου εύρους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τα μέτωπα.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν σε αντίποινα για την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει τη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία, υποδομή στρατηγικής σημασίας.

Την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε ικανοποιημένος από τα μαζικά πλήγματα και έκρινε πως δεν είναι απαραίτητοι «προς το παρόν» νέοι βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία.

Θεαματική ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει θεαματικά από σήμερα τη στρατιωτική υποστήριξή της στην Ουκρανία, με την έναρξη αποστολής για την εκπαίδευση στην επικράτεια των κρατών μελών της 15.000 ουκρανών στρατιωτικών και τη χορήγηση νέου πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για μεγάλη πρώτη για την ΕΕ», σχολίασε ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ουδέποτε είχαμε διεξαγάγει αποστολή τέτοιας κλίμακας», υπογράμμισε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 θα επικυρώσουν αυτές τις δύο αποφάσεις στη σύνοδό τους στο Λουξεμβούργο και η αποστολή θα αρχίσει αμέσως, διευκρίνισε διπλωματική πηγή.

Στην πραγματικότητα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διάφορες εκπαιδεύσεις σε διάφορα κράτη μέλη, ιδίως στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου ουκρανοί στρατιωτικοί εξοικειώνονται με τη χρήση και τη συντήρηση πυροβόλων, εκτοξευτήρων πυραύλων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που προσέφεραν οι Ευρωπαίοι.

The #Ukrainian military are being trained in the #UK on the use of unmanned underwater vehicles. pic.twitter.com/zB4xCVqh4A — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2022

Η Γαλλία θα εκπαιδεύσει «ως και 2.000 ουκρανούς στρατιωτικούς» στο έδαφός της, διευκρίνισε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού. Ζητούμενο είναι να καλυφθούν «συγκεκριμένες ανάγκες στις οποίες έχουν αναφερθεί οι Ουκρανοί», ιδίως σε ό,τι αφορά «την υποστήριξη», ή επιμελητεία, και την εκπαίδευση «στο υλικό που προμηθεύτηκε» στο Κίεβο, εξήγησε ο κ. Λεκορνού.

Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει με χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (ΕΜΕ), ταμείο που δημιουργήθηκε πέραν του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΕ, για να προσφερθεί στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Εγχείρημα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

Συνολικά, σκοπός είναι να προσφερθεί «βασική εκπαίδευση» σε 12.000 ουκρανούς στρατιωτικούς και «εκπαίδευση ειδικότητας» σε άλλους 2.800, εξήγησε ευρωπαϊκή πηγή.

Πυροβολικό, Μηχανικό, ραντάρ: οι ανάγκες του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας είναι πολλές.

Η ευρωπαϊκή αποστολή θα συμπληρώσει την εκπαίδευση που προσφέρουν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί.

Η Πολωνία θα αποτελέσει κεντρικό κόμβο της αποστολής, καθώς είναι «η πόρτα της εξόδου και της επιστροφής για τους Ουκρανούς», υπογράμμισε η ευρωπαϊκή πηγή. Η Γερμανία, από την πλευρά της, έχει εκδηλώσει την πρόθεση να εκπαιδεύσει μια ουκρανική ταξιαρχία.

Προβλέπεται προϋπολογισμός ως 50 εκατ. ευρώ για τη φάση της έναρξης της αποστολής, διευκρινίστηκε από τις Βρυξέλλες. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί σήμερα, ταυτόχρονα με τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων στο Κίεβο, που θα αυξήσει στα 3 δισεκ. το ύψος του ποσού, στο οποίο «προστίθενται διμερείς συνεισφορές, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες».

«Προϋπολογισμός επταετίας δαπανήθηκε σε επτά μήνες», υπογράμμισε υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στη χρηματοδότηση του μηχανισμού 5,7 δισεκ. ευρώ θα χρειαστεί να συνεισφέρουν όλες οι χώρες. Τη μεγαλύτερη συμβολή έχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/v6cysXlU8a 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A6ZA7s5Saf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 17, 2022

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα αναμένεται να συμμετάσχει στο σημερινό συμβούλιο των ΥΠΕΞ μέσω βιντεοδιάσκεψης και η Γαλλία αναμένεται να επιβεβαιώσει την παράδοση άλλων έξι πυροβόλων CAESAr (πέραν των 18 που έχουν σταλεί ήδη), άλλων πυροβόλων 155 χιλιοστών, εκτοξευτήρων πολλαπλών πυραύλων LRU —των γαλλικών αντίστοιχων των αμερικανικών HIMARS—, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Crotale, που χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον UAVs.

Η Γερμανία και η Ισπανία έχουν επίσης ανακοινώσει την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Τα UAVs έχουν γίνει «ατού» στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι καταγγέλλουν πως το Ιράν παρέδωσε τέτοια όπλα στη Ρωσία κατά παραβίαση αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρθηκε στις ανησυχίες της Ευρώπης για το ζήτημα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν την Παρασκευή.

Απηύθυνε επίσης έκκληση να τερματιστεί αμέσως η «βίαιη καταστολή» των μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησε ο θάνατος πριν από έναν μήνα 22χρονης στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

Η ΕΕ θα προχωρήσει σήμερα στην επιβολή κυρώσεων εναντίον του επικεφαλής αυτού του αστυνομικού σώματος και περίπου δέκα άλλων ιρανών ηγετών που κρίνει πως ευθύνονται για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων. Ο κ. Αμιραμπντολαχιάν κατήγγειλε την προοπτική αυτή, καλώντας την ΕΕ να υιοθετήσει «ρεαλιστική προσέγγιση» όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, που ξέσπασαν τον Σεπτέμβριο.

