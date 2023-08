Πόλεμος στο Σουδάν: ΗΠΑ, Βρετανία, Νορβηγία ζητούν «να τερματιστούν» οι εχθροπραξίες

Μετά τις καταγγελίες για γενικευμένα εγκλήματα πολέμου στο Σουδάν, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Νορβηγίας απαίτησαν τα εμπόλεμα μέρη να τερματίσουν «αμέσως» τις εχθροπραξίες.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ουάσιγκτον, Λονδίνο και Όσλο «καταδικάζουν» τη συνεχιζόμενη βία ειδικά στην περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), πάνω απ’ όλα τη στοχοποίηση συγκεκριμένων φυλετικών και εθνοτικών κοινοτήτων, καθώς και την ευρεία χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου.

Η τρόικα αξίωσε τα εμπόλεμα μέρη να τηρούν την υποχρέωσή τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να προστατεύουν τους άμαχους.

Πρέπει να υπάρξει «πλήρης πρόσβαση» στις περιοχές που πλήττονται από τον πόλεμο ώστε «να ερευνηθούν πλήρως οι παραβιάσεις» και «να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως επιζήσαντες ώστε να σωθούν ζωές», συνεχίζει το κείμενο.

