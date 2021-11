Πολωνία: Διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων μετά τον θάνατο εγκύου

Ο θάνατος μιας 30χρονης εγκύου πυροδότησε ξανά την συζήτηση για την άμβλωση στην Πολωνία, με αποτέλεσμα χιλιάδες διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

«Όχι άλλη νεκρή» (Ani Jednei Więcej) ήταν το κεντρικό σύνθημα της μαζικής πορείας στο κέντρο της Βαρσοβίας, το βράδυ του Σαββάτου.

Protests are taking place in Warsaw and other cities in response to the death of a pregnant woman that many blame on Poland's strict abortion law.

She reportedly died after doctors waited for her foetus, which had birth defects, to die before removing it pic.twitter.com/upHBFBDKWf

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) November 6, 2021