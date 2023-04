Πώς αντιδρά ο Τραμπ στις κατηγορίες - Την Τρίτη η δίκη

Ώρες αφότου το δικαστήριο του Μανχάταν ψήφισε την Πέμπτη το απόγευμα για να κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε με τη σύζυγό του, Μελάνια, τα πεθερικά του και τον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Mark Levin στο αίθριο της έπαυλής του στο Mar-a-Lago Club για ένα προσχεδιασμένο δείπνο. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ διώκεται για "εξαγορά της σιωπής" της πρώην πορνοστάρ, Stormy Daniels, ώστε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές στιγμές τους.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, κάποια στιγμή, ο Τραμπ έδειξε το βιβλίο με επιστολές που θα κυκλοφορήσει σύντομα μεταξύ του ίδιου και διασημοτήτων και παγκόσμιων ηγετών. Σε άλλη, άρχισε να τηλεφωνεί στους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου, υποσχόμενος να πολεμήσει το κατηγορητήριο και απολαμβάνοντας τις δηλώσεις υποστήριξής τους.

Ωστόσο, αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τα κρυφά όπως φαίνεται χρήματα που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς ο Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος, είπε ένα άτομο με άμεση γνώση της αντίδρασής του. Άλλοι περιέγραψαν τον Τραμπ ως «αναστατωμένο», «ερεθισμένο», «ξεφουσκωμένο» και «σοκαρισμένο», αν και κάποιοι σημείωσαν ότι παρέμεινε επίσης «πολύ ήρεμος» και «μάλλον στωικός, στην πραγματικότητα».

Ο Τραμπ - που έπαιζε γκολφ στο κτήμα του στο Παλμ Μπιτς την Παρασκευή, με σχέδια να παίξει ξανά το Σαββατοκύριακο - αναμένεται να πετάξει στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα περάσει τη νύχτα στο σπίτι του στον Πύργο Τραμπ πριν παραδοθεί στο Κάτω Μανχάταν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται δε ότι πάρτι έκανε στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο της Φλόριντα, λίγες ώρες μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από δικαστήριο του Μανχάταν, δικαιώνοντας την πρώην ιερόδουλη Στόρμι Ντάνιελ, αλλά και στρώνοντας το έδαφος για την πολιτική του αποκαθήλωση.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια να απολαμβάνουν ένα λουκούλλειο δείπνο στην πολυτελή οικία τους, μαζί με εκλεκτούς φίλους.

Η λεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία γράφει χαρακτηριστικά: «Όμορφο βράδυ εδώ στο πανέμορφο Μαρ α Λάγκο. Το δικό μας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ «Πρώτο Ζεύγος» δέχεται την αγάπη των πιο πιστών φίλων του». Όπως άλλωστε φαίνεται και από τις φωτογραφίες, η τέως «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ εθεάθη χαμογελαστή, με ένα κόκκινο υπέροχο να υποδέχεται τους καλεσμένους της. Σε μία από τις φωτογραφίες το ζεύγος κάθεται στο τραπέζι συζητώντας με τους καλεσμένους του.

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!

Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!

(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd

— Dr. Gina (@RealDrGina) March 31, 2023