Πρωτοφανείς πυρκαγιές στον Καναδά - Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι αρχές της καναδικής επαρχίας της Νέας Σκοτίας στον Καναδά, ζήτησαν την Τετάρτη (31/6) τη βοήθεια του στρατού και των ΗΠΑ για να αντιμετωπιστούν μεγάλες δασικές φωτιές που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που απειλεί τη Χάλιφαξ, όπου χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

14 active fires are scorching parts of Nova Scotia, Canada and its largest city Halifax is under siege with more than 16,000 residents being evacuated.

The smoke and haze are now impacting the air quality of major U.S. cities across the Northeast.@annenbcnews reports. pic.twitter.com/2EAOr9ZVfx

