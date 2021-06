Πρωτοφανές μπλακ άουτ - Γιατί «έπεσαν» τα μεγαλύτερα site

Περίπου μία ώρα διήρκεσε το πρωτοφανές για τα δεδομένα του διαδικτύου μπλακ άουτ στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, από ενημερωτικές όπως το Bloomberg έως και την Amazon.

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ώρα Κύπρου εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc ο οποίος επίσης δεν λειτουργούσε. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν επίσης προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.com.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε Error 503 Service Unavailable περίπου στις 13:20 ώρα Κύπρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα techchrunch.com το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν πάροχο περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Financial Times.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες επανήλθαν σταδιακά σε λειτουργία λίγο πριν τις 14:00 ώρα Κύπρου.

Η Fastly ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», όπως αναφέρει στον ιστότοπό της.

«Η Αποκάλυψη του Ίντερνετ»: Τα σχόλια των χρηστών στα social media για το παγκόσμιο διαδικτυακό μπλακ άουτ

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», πολλοί χρήστες διαμαρτυρήθηκαν για πρόβλημα πρόσβασης σε YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon και Paypal.

Για το παγκόσμιο διαδικτυακό μπλακ άουτ, πολλοί χρήστες προέβησαν σε σχόλια...

Για τον χρήστη Τομ Γουόρεν: «Το Ίντερνετ κατέρρευσε...Μείνετε όλοι ψύχραιμοι...»

Για τον χρήστη με τον κωδικό «DeadlyNaya»: «Twitch, Amazon, Reddit Spotify Pinterest PayPal έπεσαν όλα. «Η Αποκάλυψη του Ίντερνετ».

«Όλα έπεσαν από το πουθενά; Twitch Reddit Amazon και άλλα», σχολιάζει ο χρήστης «bliv».

«Η Αmazon έπεσε», γράφει ο χρήστης Κρις Μέριμαν, απεικονίζοντας έναν νεαρό άνδρα να φουσκώνει μία χαρτοσακούλα για να ηρεμήσει με αυτό που συνέβη.

