PWC: Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιστρέψει

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιστρέψει, ωστόσο θα είναι ανομοιογενής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Οικονομικής Ανασκόπησης 2021 της PwC.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της PricewaterhouseCoopers Κύπρου, η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί το 2021 κατά 5% περίπου σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί τον 21ο αιώνα και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας στο σύνολό της στα προ της πανδημίας επίπεδα παραγωγής, μέχρι το τέλος του 2021 ή τις αρχές του 2022.

Οι προβλέψεις, που δημοσιεύθηκαν στην έκδοση Global Economy Watch 2021 της PwC «From the Great Lockdown to the Great Rebound», αναδεικνύουν τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν το 2021, τα οποία συνδέονται με μια ευρύτερη επανεκκίνηση σε επίπεδο οικονομιών, δεξιοτήτων και κοινωνίας.

Αναφέρεται ότι η ανάπτυξη θα επιστρέψει, ωστόσο θα είναι ανομοιογενής και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή και ταχεία διάθεση των εμβολίων και τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές δημοσιονομικές, νομισματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Άλλο βασικό ζήτημα αφορά το πώς η ώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης θα μπορούσε να συγχρονιστεί με επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, δημιουργώντας έτσι ένα σημείο καμπής στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Προστίθεται ότι παρά την προβλεπόμενη για φέτος ανάπτυξη της τάξης του 5% σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι επόμενοι τρεις έως έξι μήνες θα παραμείνουν δύσκολοι, ιδιαίτερα για τις χώρες του Βόρειου Ημισφαιρίου, οι οποίες λόγω των καιρικών συνθηκών πιθανόν να αναγκαστούν να παρατείνουν τα τοπικά ή ολικά lockdown, που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παραγωγή σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες θα μπορούσε να συρρικνωθεί το πρώτο τρίμηνο, ενώ η συνολική ανάπτυξη θεωρείται πιθανότερο να ανακάμψει το δεύτερο μισό του έτους, οπόταν και αναμένεται ότι μεγάλες προηγμένες οικονομίες θα έχουν εμβολιάσει τα δύο τρίτα τουλάχιστον του πληθυσμού τους.

Παρά την αύξηση που καταγράφουν, εκτιμάται ότι τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής σε οικονομίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία θα οδηγήσουν σε άνοδο των ποσοστών ανεργίας, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται να υποστούν οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις εισοδηματικές ανισότητες.

Εξάλλου, το 2021, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιτάχυνση της επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου, σε επίπεδο τόσο επιχειρήσεων όσο και πολιτικών. Στους κυριότερους εμπορικούς συνασπισμούς, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας και της ΕΕ, αναμένεται να προστεθούν τη φετινή χρονιά και οι αλλαγές στους τομείς των επενδύσεων και των πολιτικών στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Όπως αναφέρεται, τα πράσινα ομόλογα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την άμεση χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό μικρότερο του 5% της παγκόσμιας αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήματος. Το 2021, η αύξηση των συνολικών εκδόσεων πράσινων ομολόγων θα ξεπεράσει το 40%, φθάνοντας για πρώτη φορά το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Αύξηση θα συνεχίσει να καταγράφει και το ενδιαφέρον των επενδυτών για κεφάλαια που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG), τα οποία εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν το 2025, μέχρι και το 57% των συνολικών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρώπης.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάλυση επισημαίνει τη συνεχή ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς αναμένεται ραγδαία αύξηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ως αποτέλεσμα της αυξημένης ισχύος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία και την Κίνα. Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, η συμβολή της φωτοβολταϊκής ισχύος στο παγκόσμιο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει το 2023 το φυσικό αέριο και το 2024 τον άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ