Πύρινη κόλαση στη Χαβάη: Τουλάχιστον 36 οι νεκροί από τις πυρκαγιές

Πύρινος εφιάλτης μαίνεται στη Χαβάη, καθώς από τις πυρκαγιές έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36 άνθρωποι στην κομητεία Μάουι, ενώ πάνω από 11.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ειρηνικού.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 36 συνολικά θάνατοι ανακαλύφθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργού πυρκαγιάς στη Λαχέινα, ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμού στο Μάουι.

<

#HAWAIIUNDERATTACK

HAARP. DEWS. Hawaii. Fires. Cabal intel #BREAKING Hawaii burns#Lahaina | #Maui | #Hawaii

At least six people were killed when wildfires, whipped by strong winds from Hurricane Dora passing far to the south, took the island of Maui by surprise, leaving… pic.twitter.com/evC8ZAVmEv

— WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) August 10, 2023