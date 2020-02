Πυρκαγιά σε αγορά στο Λονδίνο: Συναγερμός στην πυροσβεστική (pic)

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία, στο Λονδίνο, καθώς έγιναν ορατοί μαύροι καπνοί σε αγορά του Πέκαμ, στα νοτιοανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στο σημείο, στην αγορά Peckham Levels, βρίσκεται πολυώροφο πάρκιγνκ.

Της φωτιάς προηγήθηκαν αναφορές για έκρηξη.

​Στην περιοχή έσπευσαν 25 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της αγοράς έκαναν λόγο για «μικρό» περιστατικό, προσθέτοντας πως η αγορά θα παραμείνει κλειστή για το υπόλοιπο της ημέρας.

#Breaking : Just in - Reports of an explosion at the #London market in the #UK . pic.twitter.com/jt6E90sxAM

Unfortunately due to a small incident on Cerise Rd, Peckham Levels is closed for the rest of the day. We’re sorry for any inconvenience caused. #Closure #Peckham #Announcement pic.twitter.com/Sq6aT3rS5z

— Peckhamlevels (@peckhamlevels) February 10, 2020